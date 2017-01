Gaël Kakuta nourrissait d’énormes espoirs durant sa jeunesse notamment lors de son passage à Chelsea. Mais depuis le temps, le joueur s’est un peu perdu après un passage en Espagne, puisqu’il joue depuis 1 an, en Chine. Le joueur a signé l’été dernier à l’Hebei Fortune China, le club de Lavezzi et Gervinho notamment.

Et l’entraîneur stéphanois, Christophe Galtier, aurait approché l’éternel espoir français. Le joueur aurait été séduit, mais le principal problème qui s’est posé, était la prise en charge du salaire, trop important pour le club du Forez, c’est en tout cas ce que rapporte L’Équipe. L’ASSE n’est pas seule sur le coup puisque Swansea et La Corogne sont également dans la course.