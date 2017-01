Roland Romeyer n’a pas pu ignorer l’existence de la contestation des supporters stéphanois quant au dossier Anthony Mounier. Cependant, il a finalisé le prêt du milieu offensif de 29 ans, en provenance de Bologne. Et a tenté d’arrondir les angles en justifiant ce choix.

« Anthony est un joueur que nous suivons depuis plusieurs années et avec lequel nous avons été en contacts avancés depuis son passage à Nice. Il a toujours manifesté une réelle envie de nous rejoindre. Anthony est issu d’une famille de supporters stéphanois que je connais très bien et depuis longtemps. Il va nous apporter ses qualités techniques, son expérience et sa force de caractère. Une belle deuxième partie de saison nous attend avec l’objectif de décrocher une cinquième qualification européenne consécutive et nous compter sur Anthony pour relever ce challenge », a lancé le président sur le site officiel de l’ASSE.