Alors qui n’est plus le président de l’Olympique de Marseille depuis fin 2016, Vincent Labrune garde toujours une activité dans le football. Le quotidien l’Équipe explique dans ses colonnes ce mardi que l’homme de 46 ans entretient des rapports privilégiés avec Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’ASSE. Le premier conseillerait le second sur plusieurs dossiers, ce qui aurait d’ailleurs le don d’agacer en interne, par peur que ce lien crée des interférences sur le mercato.

« Vincent, c’est un pote avant tout. On va discuter sur tel ou tel joueur. S’il peut m’aider, comme n’importe qui et comme il aide son copain Féry (le président du FC Lorient), il le fera. Parce qu’il représente un avantage : il possède une très bonne connaissance du marché européen et il est bien avec tous les présidents de club. Non, il n’intégrera pas la cellule de recrutement. Vincent n’a pas de fonction officielle au club, ni de contrat avec nous. Je crois qu’il va se lancer dans la production d’émissions TV et dans le conseil pour de gros clubs anglais » a expliqué Bernard Caïazzo dans l’Équipe.