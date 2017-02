Pratiquement placardisé en première partie de saison, Aleix Vidal a fini par se faire une place dans l’effectif barcelonais. S’il n’est pas titulaire dans les gros matchs, il est désormais régulièrement aligné et offre des performances plus que satisfaisantes lorsqu’il est sur le pré. Présent en conférence de presse en ce début d’après-midi de lundi, Luis Enrique s’est exprimé à son sujet.

« Il a profité de ses opportunités, il ne s’est jamais plaint pendant les entraînements, ce sont les minutes de compétition qui dictent si tu as le niveau ou non. Je considérais qu’il avait des choses à améliorer, et maintenant il est à très bon niveau et c’est une superbe nouvelle, il apporte beaucoup de choses, que des choses positives. C’est merveilleux », a expliqué l’entraîneur asturien.