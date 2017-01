Claudio Ranieri vient d’être nommé meilleur coach de l’année par la FIFA au cours de la cérémonie des The Best FIFA Awards qui se déroule en ce moment même à Zurich. Il a ainsi devancé Zinedine Zidane et Fernando Santos.

Un trophée qui récompense l’année 2016 spectaculaire de l’entraîneur italien, auteur d’un véritable exploit en remportant la Premier League avec Leicester.