Après une phase de poules plutôt convaincante, la Tunisie s’arrête là, en quarts de finale de la CAN. Les Aigles de Carthage se sont inclinés 2-0 face au Burkina Faso. Tout s’est joué en fin de rencontre, puisqu’Aristide Bance et Prejuce Nakoulma, par ailleurs convoité par Nantes, ont dû attendre la 81e et 85e minute pour marquer.

Les Burkinabés, surprise de la compétition pour le moment, affronteront le vainqueur du duel Égypte-Maroc en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations.