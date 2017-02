Il a attendu. Attendu très longtemps. Mais Mamadou Sakho a enfin rejoint Crystal Palace hier soir tard dans la soirée. Comme nous vous l’avions annoncé, l’international tricolore a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Liverpool.

Avec les Eagles, Sakho va pouvoir retrouver ce qu’il lui manquait ces derniers mois à savoir du temps de jeu. À Londres, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain portera le numéro 12 comme l’a annoncé ce mercredi son nouveau club.

We can also confirm the squad number of @mamadousakho pic.twitter.com/ZY3lN65XNh

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 1 février 2017