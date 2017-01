Week-end de Coupe de l’autre côté de la Manche. Pour ce troisième tour, Liverpool accueillait Plymouth, pensionnaire de quatrième division espagnole, mais les Reds n’ont pas pu faire mieux qu’un nul 0-0.

Même si Klopp avait aligné un onze remanié et très jeune, on retrouvait des joueurs du niveau de Divock Origi ou d’Emre Can. Tout se jouera donc lors d’un match replay.