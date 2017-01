En grande difficulté en Italie (il n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison avec le Genoa) Issa Cissokho (31 ans) aimerait profiter de ce mercato hivernal pour changer d’air. Prêté 6 mois à Bari l’année dernière, l’ancien joueur du FC Nantes (2011-2015) s’est exprimé sur son avenir dans l’émission « Le Vestiaire » sur SFR Sport. Il commente notamment la rumeur l’envoyant à l’ASSE.

« Saint-Etienne, ça n’a jamais été vrai. Je patiente, je travaille beaucoup pour rester à un bon niveau, pour être prêt à partir si je dois être transféré. Je m’entraîne avec le groupe pro la semaine et le week-end avec un préparateur physique. On patiente en espérant que ça avance. Baisser mon salaire ? Tout est possible, tout est ouvert, mais pas trop (rires). » a-t-il dit pour SFR Sport.