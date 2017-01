Si les Girondins de Bordeaux vont mettre le grappin sur Daniel Mancini, joueur des Newell’s Old Boys, le club au scapulaire ne va pas en rester là dans ce mercato hivernal. La formation coachée par Jocelyn Gourvennec ne lâche en effet pas le milieu relayeur Jonas Martin (26 ans, 6 apparitions en Liga avec le Betis Séville).

« C’est un joueur que je suis depuis très longtemps. On veut un milieu en plus et ré-oxygéner notre effectif. Pour une équipe comme nous, qui a eu des hauts et des bas, c’est important d’apporter du sang neuf en janvier. Jonas Martin est une possibilité, comme plusieurs autres pistes », indique Gourvennec en conférence de presse, relayé par RMC.