Finaliste de l’Euro avec l’Équipe de France, finaliste de la Ligue des Champions avec l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann a tout fait pour braquer les projecteurs sur lui la saison dernière. Si les performances de son club (4e de Liga) et les siennes (8 buts en 20 matches de championnat) sont en dent de scie cette saison, les rumeurs l’envoyant à Manchester United la saison prochaine reviennent régulièrement. Le club où évolue son ami Paul Pogba lui aurait même proposé le même salaire que ce dernier selon The Sun, à savoir 260 000 euros par semaine. Un choix de carrière qui pourrait être largement bénéfique pour Griezmann, selon Sébastien Bellencontre, agent d’image qui s’occupe du joueur et interrogé par So Foot.

« Le modèle, ce serait un mélange de Beckham et Zidane. Beckham parce que c’est son idole, mais aussi parce que je voudrais en faire une icône de mode qui survive à sa carrière. Zidane pour l’ADN français, la simplicité, les valeurs familiales, la fidélité aussi … On veut qu’Antoine termine sa carrière chez Puma par exemple. (…) Pour la carte Beckham, le jeune européen blond, tatoué, talentueux. (…) Quand je lis des articles sur un hypothétique transfert à Manchester United, je dois dire que ce serait le scénario idéal au niveau marketing. Il jouerait dans le club de Beckham, son idole, avec le même numéro 7 mythique dans le dos… » Sebastien Bellencontre écarte cependant la piste parisienne, la capitale française serait devenue trop petite pour l’attaquant français : « toujours en dehors de toute considération sportive, le PSG serait intéressant au niveau franco-français, mais on est déjà passé à l’international… »