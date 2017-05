Jimmy Briand réalise probablement la saison la plus complète de sa carrière en Ligue 1. Auteur de 12 buts et de 5 passes décisives en 34 matches, l’attaquant est courtisé par quelques écuries de Ligue 1 comme Bordeaux. Guingamp cherche absolument à conserver son capitaine et va lui proposer une prolongation de contrat. C’est ce qu’a affirmé Antoine Kombouaré face à la presse ce samedi soir après la victoire de l’EAG 4-0 sur Dijon.

« Jimmy est quelqu’un qui est un exemple pour tous. On ne peut jamais lui reprocher sa combativité, son mental, sa force de caractère. Ce sont des valeurs qu’on aime beaucoup, ici à Guingamp. Aujourd’hui, la grosse satisfaction, c’est qu’il y a de grandes chances qu’il soit avec nous la saison prochaine. Avoir notre capitaine qui serait amené à prolonger son séjour ici, c’est la plus belle des nouvelles. Ce sera un message fort pour le groupe de la saison prochaine, mais aussi pour les joueurs qui nous rejoindront dans le futur, et aussi pour le public, par rapport à nos ambitions. On est en train de travailler dessus (une prolongation de Briand, ndlr), et c’est en bonne voie », a déclaré le Kanak dans Ouest-France.