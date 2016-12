L’actuel défenseur du Benfica Lisbonne Victo Lindelöf sera très certainement l’une des attractions du prochain mercato hivernal. Courtisé par de nombreuses écuries européennes, le Suédois de 22 ans serait surtout l’une des cibles privilégiées par les dirigeants de Manchester United. Un transfert en Angleterre qui ravirait son compatriote Zlatan Ibrahimovic.

« Il progresse constamment. Et il a aujourd’hui beaucoup plus de responabilités en équipe nationale », a ainsi confié le Z au micro de SkySports. Et d’ajouter, pas inquiet concernant l’avenir de Lindelöf : « Est-ce qu’il est assez bon pour Manchester United ? Je pense qu’il est prêt pour évoluer dans un grand club (...) Peu importe le choix qu’il fait, ce sera ce qu’il y a de mieux pour lui. » Manchester United, future colonie suédoise ?