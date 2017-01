L’été dernier, Dijon a prolongé Jérémie Bela. Le milieu offensif avait étendu son bail jusqu’en 2018 au DFCO. L’occasion pour lui de découvrir la Ligue 1 avec son équipe. Cette saison, Bela compte onze apparitions toutes compétitions confondues (1 but) dont neuf en Ligue 1. Plus souvent remplaçant que titulaire, le footballeur né en 93 devrait profiter du mercato d’hiver pour trouver du temps de jeu ailleurs et poursuivre sa progression.

Selon nos informations, le DFCO ne devrait pas s’opposer à un départ et devrait même le libérer de son contrat. Une bonne affaire à saisir. D’ailleurs, deux clubs de Ligue 2 (Auxerre et Sochaux), deux clubs belges (dont Charleroi), une écurie de Championship et un club turc se sont déjà penchés sérieusement sur son cas. Affaire à suivre.