Un semestre canon. Après un début de saison compliqué du côté d’Angers, Younes Bnou Marzouk (21 ans) s’est parfaitement relancé à Chiasso, en Ligue 2 suisse. L’attaquant, toujours sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2019, s’est illustré en inscrivant 12 réalisations en l’espace de 17 apparitions. Un rebond spectaculaire qui a attiré l’attention de plusieurs clubs.

Selon nos informations, le FC Sion, les Young Boys de Berne, le FC Lugano, le Genoa et deux clubs de Ligue 1 française sont sur les rangs pour récupérer l’ancien pensionnaire du FC Metz. Ce dernier se donne une quinzaine de jours pour mûrir sa réflexion et choisir son prochain club, afin de démarrer la préparation d’entrée et de s’affirmer sur la lancée de ses six derniers mois.