Terence Makengo (24 ans) a trouvé un nouveau club. Après un an et demi sans jouer en équipe première à Châteauroux, il était sans club depuis six mois.

Voilà l’attaquant qui va pouvoir regoûter au terrain puisque d’après nos informations, l’ancien espoir de Monaco vient de signer un contrat d’un an et demi à Zaglebie Sosnowiec (D2 polonaise).