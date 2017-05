A 19 ans, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain Lorenzo Callegari ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Intégré à l’équipe première lors de la tournée américaine du club de la capitale l’été dernier, le joueur est depuis retourné en équipe réserve. Courtisé l’hiver dernier par le Genoa, Callegari avait été pourtant retenu par ses dirigeants. Depuis, le père de ce dernier a poussé un coup de gueule, mécontent du traitement réservé par les Rouge-et-Bleu. Interrogé par nos soins, l’agent du Parisien, Alessandro Canovi, a confirmé que la situation était loin d’être simple.

« Malheureusement, c’est la même situation que cet hiver. Depuis cet hiver, on n’a pas eu de nouvelles, enfin que des mauvaises. Jamais ils n’ont demandé à nous voir pour savoir comment allait le dossier Callegari. Je ne sais pas si c’est la même chose avec les autres joueurs. Jamais ils m’ont demandé des renseignements, ni voulu savoir quel était son projet. Il n’y a aucun signal du PSG. Il n’y a pas beaucoup de possibilités pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Si le PSG croit en lui, on aura la possibilité de prolonger le contrat. Sinon, il va être libéré. Il n’y a pas d’autres solutions. Un prêt sec alors qu’il ne reste qu’une année de contrat, ce n’est pas possible, ce ne serait pas logique. Je comprends le sentiment qu’éprouve son père. La dernière fois que j’ai parlé avec le PSG c’est quand ils ont refusé l’offre du Genoa l’hiver dernier. Si le PSG ne croit pas en lui, il y a d’autres formations, en France ou à l’étranger, où c’est le cas. Mais ce n’est pas normal pour moi. » A bon entendeur.