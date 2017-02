Arrivé à l’été à Schalke 04, Nabil Bentaleb n’a pas tardé à s’imposer comme une référence au sein du club de la Ruhr. Avec 19 apparitions en Bundesliga dont 17 titularisations et un total de 4 buts, le milieu relayeur de 22 ans impressionne et apparaît comme un membre indéboulonnable du onze de départ. Et d’ailleurs, la prochaine rencontre qu’il disputera aura une saveur toute particulière pour lui.

En effet, selon nos informations, Schalke 04 lèvera automatiquement l’option d’achat de 21 M€ adossée à son prêt dès son 20ème match de Bundesliga. Le joueur qui était jusqu’alors lié à Tottenham paraphera un bail de quatre ans, mais son avenir pourrait malgré tout passer par une autre écurie. Ainsi, un gentlemen agreement existe entre l’Algérien et son club et, si une offre entre 30 et 35 M€ arrive l’été prochain, le club allemand ne le retiendra pas. Manchester United comme Liverpool sont sur le coup et, si jamais il devait rester, alors il obtiendrait une revalorisation. Que de bonnes nouvelles !