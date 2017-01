En froid avec ses dirigeants depuis la défaite de la Juventus contre l’AC Milan en Supercoupe d’Italie selon la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri a tenu à faire le point sur son avenir dans le club piémontais. Et que les fans de l’entraîneur italien se rassurent, il compte bien rester le plus longtemps possible dans son club actuel, comme il a pu l’assurer en conférence de presse ce samedi.

« La défaite face à Milan n’a rien à voir avec mon avenir, ce sont deux choses complètement distinctes. Nous avons eu la mauvaise approche. Je suis bien à la Juventus et j’espère y rester aussi longtemps que possible. Mon cycle à la Juventus n’est pas fini. En l’espace d’une saison tout ne peut pas être parfait : 4 jours avant Doha nous avons battu la Roma et avant, nous avions gagné le derby. Il n’y a pas de cassure ». Si Allegri qui devra surement faire sans Patrice Evra, en partance cet hiver, les dirigeants turinois ont déjà un plan pour le remplacer.