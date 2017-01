Titularisé aujourd’hui lors de la victoire des Bianconeri à Sassuolo (0-2), Paulo Dybala (23 ans) n’a pas apprécié d’être sorti par son entraineur. Remplacé par Pjaca à la 77e minute, l’international argentin a semblé être énervé et n’a pas serré la main d’Allegri.

Un geste qu’a relativisé Massimiliano Allegri après le match en conférence de presse : « Si il est énervé ? Il devrait être encore plus énervé : ça fait partie du jeu. Comme les autres joueurs, il a fait une bonne prestation ; il restait plus d’énergie à Mandzukic et Cuadrado donc je l’ai sortir pour mettre plus de vitesse sur les côtés avec Pjaca. Sa colère ne change en rien nos relations. On peut comprendre une telle situation et il est normal qu’un joueur qui souhaite bien faire puisse avoir cette réaction-là avec son entraineur. » Désamorçage réussit de la part d’Allegri ? La réponse dans les jours suivants, alors que l’officialisation de prolongation du contrat de Dybala avec la Juve n’a pas encore été communiquée.