Younès Kaboul a quitté Tottenham à l’été 2015 après 5 ans de bons et loyaux services pour rejoindre Sunderland mais il a plutôt mal vécu son départ. Dans le Daily Mail, il a confié en vouloir à Mauricio Pochettino. Le défenseur de 30 ans, qui joue aujourd’hui à Watford, estime que son ancien entraineur lui a manqué de respect en l’écartant sans explication de l’équipe.

« La fin n’a pas été bonne. Parce que le manager ne m’a pas respecté à 100%. Quand Mauricio est arrivé, nous avons eu un échange respectueux. Et puis quelque chose est arrivée, je ne sais pas quoi. J’ai été blessé et après, il ne m’a plus parlé. Il ne mettait pas dans l’équipe, sans aucune raison. Il a été capitaine dans des bons clubs comme le PSG, où il a été entraîné par Luis Fernandez, un très bon manager. J’ai dit : "Comment vous vous seriez senti s’il vous avait laissé tomber sans raison ?". Il m’a répondu : "C’était différent". Ensuite, je lui ai serré la main et nous avons cessé de nous parler. C’était la fin. »