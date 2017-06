Prêté la saison dernière à l’AJ Auxerre, Stéphane Sparagna a pu saisir sa chance et récolter plus de temps qu’il en avait avec l’Olympique de Marseille (29 matchs en Ligue 2 et une passe décisive). Ses performances avec le dernier 17e de seconde division n’ont néanmoins pas convaincu les dirigeants phocéens.

La Provence annonce donc dans son édition de vendredi que le défenseur central de 22 ans formé au club ne sera pas conservé cet été par l’OM. La formation du sud de la France a en effet fait savoir à son joueur qu’elle ne comptait plus sur lui à l’avenir. Le quotidien des Bouches-du-Rhône annonce que plusieurs offres en France et à l’étranger se sont présentées à l’international espoir (une sélection).