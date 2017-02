Le best of des réseaux sociaux est de retour, comme chaque mercredi ! Et cette semaine le programme est encore chargé : Neymar s’est tapé la honte avec sa nouvelle moustache avant PSG-Barça, Cristiano Ronaldo est devenu fou pendant le tournage d’une pub pour sa nouvelle collection de sous-vêtements, Paul Pogba a montré son check spécial avec sa mère et offre des cadeaux pour la Saint-Valentin, tandis que Griezmann s’est lancé sur Snapchat !

Sans oublier les dernières images du PSG avant le choc face à Barcelone, qui auguraient un possible exploit : Julian Draxler et Hatem Ben Arfa étaient particulièrement chauds à l’entraînement, et Blaise Matuidi lançaient une prophétie que peu de gens auraient cru ! Mais aussi Karim Benzema qui passe du bon temps avec sa fille, Michy Batshuayi et Abou Diaby qui se lancent dans des "tweet clashs" et Thomas Meunier qui s’amuse avec Marine Le Pen !