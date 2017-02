Karim Benzema répond généralement présent lors des grandes soirées de Ligue des Champions. Auteur du but de l’égalisation madrilène face à Naples, le Français totalise désormais 51 buts en Ligue des Champions.

Il devance ainsi Thierry Henry et devient le joueur français ayant marqué le plus de buts en Ligue des Champions. Et il n’est pas près d’être dépassé...