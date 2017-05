Ce samedi Philipp Lahm et Xabi Alonso ont tiré le rideau sur leur carrière de footballeur professionnel lors du match opposant le Bayern Munich à Fribourg. Deux légendes quittent donc le monde du ballon rond. Et à cette occasion, une autre légende a tenu à rendre hommage à l’Allemand : Gianluigi Buffon. Le gardien italien de 39 ans s’est exprimé à travers une vidéo, avec la classe qu’on lui connait.

« Cher Philipp. Après avoir remporté tous ces trophées au cours de ta carrière, tu as décidé d’arrêter. J’aimerais te dire que ce fut un honneur de jouer contre toi. Tu as été un joueur très déterminé et très fair-play. Je te souhaite beaucoup de chance dans le football, ou toutes choses auxquelles tu te dédieras prochainement » a lancé « Gigi » sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.