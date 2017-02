Virgil Van Dijk affole le marché des transferts, et ce, malgré la période hors transfert et une blessure qui l’éloigne des terrains. Grosse performance. Outre l’intérêt connu de Manchester United ou encore Liverpool, The Sun avance que le Paris Saint-Germain surveille aussi le défenseur central de Southampton.

Mais Southampton ne veut pas lâcher son défenseur, surtout après avoir laissé partir José Fonte à West Ham. Après le départ de ce dernier , c’est Van Dijk qui a récupéré le brassard de capitaine. Selon une source proche du club, suite à la récupération du capitanat le joueur se dirait enclin à rester jusqu’à la fin de saison prochaine minimum. Le Néerlandais de 25 ans est sous contrat jusqu’en 2022 avec les Saints.