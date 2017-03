Le Paris Saint-Germain a longtemps cherché une doublure à Edinson Cavani lors du dernier mercato hivernal, Augustin jugé trop juste et la pointe n’étant pas le poste préférentiel de Ben Arfa. Si le club de la capitale a finalement recruté Gonçalo Guedes, capable de jouer en 9, mais pas non plus spécialiste du poste, l’attaquant de Liverpool Daniel Sturridge a également été approché.

Selon Goal, le PSG a fait une demande de prêt pour le joueur de 27 ans, mais son club a refusé cette proposition. Régulièrement absent à cause des blessures et barré par la concurrence de Roberto Firmino, il n’a débuté que neuf matches cette saison toutes compétitions confondues. L’entraîneur des Reds Jürgen Klopp n’était pas contre se séparer d’un élément offensif, mais en vue des objectifs à atteindre cette année en Premier League, le club du nord de l’Angleterre a finalement posé son veto. Cependant ce n’est peut-être que partie remise puisque selon The Guardian, un transfert sera possible l’été prochain.