Alors que la venue de l’ancien Ballon d’Or à Auxerre fait grand bruit, le salaire proposé par les dirigeants chinois devrait lui aussi faire jaser. En effet, selon les informations de L’Équipe, JPP touchera 1 million d’euros par saison en Bourgogne.Une rémunération astronomique pour un entraîneur français, qui plus est en Ligue 2.

À titre de comparaison, Pascal Dupraz (Toulouse), qui a le dixième plus gros salaire des entraîneurs de l’élite, gagne moins que cette somme (840 000 euros par an selon France Bleu et L’Équipe). La DNCG a demandé au club, lors de son dernier passage, d’être à l’équilibre en fin de saison. Alors que l’AJA devait déjà afficher un déficit prévu entre 2 et 3 millions d’euros avant la venue de Papin, une nouvelle audition avec le gendarme financier du football pro est tenue aujourd’hui.