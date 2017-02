Claudio Ranieri n’est plus l’entraîneur de Leicester depuis jeudi soir. D’après les médias anglais, le coach italien a été renversé par ses joueurs qui ne le soutenaient plus. Parmi les principaux leaders de la mutinerie, les noms de Schmeichel et de Vardy reviennent avec insistance. L’attaquant anglais est sorti du silence ce samedi. Sur son compte Instagram, il a démenti avoir participé au départ de son ancien entraineur.

« J’ai dû écrire et effacer mes mots pour ce message un nombre de fois ridicule. Claudio a et aura toujours mon respect total ! Ce que nous avons réalisé ensemble et en équipe était impossible. Il a cru en moi quand beaucoup ne l’avaient pas fait et pour ça, je lui dois ma gratitude éternelle. Il y a des spéculations selon lesquelles j’ai été impliqué dans son licenciement et c’est complètement faux, infondé et extrêmement blessant. La seule chose dont nous sommes coupables en tant qu’équipe d’avoir moins bien performé, ce dont nous sommes tous conscients dans le vestiaire et publiquement et nous ferons de notre mieux pour rectifier ça. Je souhaite à Claudio le meilleur dans tout ce que le futur lui réservera. Merci pour tout Claudio ! »