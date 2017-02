Selon les informations de L’Équipe, l’ancien agent d’Ousmane Dembélé, Martial Kodjia, et son ancien avocat mandataire, Badou Sambagué, vont porter plainte contre Moussa Sissoko, l’actuel conseiller du Français, pour exercice illégal de la profession d’agent.

Les deux plaignants pourraient demander plus de 10 millions d’euros de préjudice financier et moral. L’acte ne s’arrête pas là, puisqu’une plainte pour faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée pourrait être déposé contre X. Le parquet de Paris et la brigade financière devraient se saisir du dossier, toujours d’après le quotidien français.