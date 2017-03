Alors qu’il n’avait pas trouvé le fond des filets lors de ses cinq premières apparitions avec Las Palmas, même s’il avait montré de belles choses dans le jeu, Jesé Rodriguez s’est offert un doublé lors de la large victoire des Canariens face à Osasuna. C’est d’ailleurs Sirigu qui défendait les cages des Rojillos.

Les troupes de Quique Setién se sont imposées 5-2. Livaja, Unai Garcia contre son camp et Roque Mesa ont marqué les autres buts des Canariens. Halilovic et Jonathan Viera ont montré de belles choses également. Ils n’avaient plus gagné depuis 5 rencontres en Liga.