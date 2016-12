Bastia devrait s’activer fermement lors du prochain mercato hivernal si l’on en croit les dernières informations du quotidien l’Equipe. Le club corse espère ainsi se renforcer à deux postes clés : un défenseur central et un milieu de terrain « de forte expérience. »

Et concernant ce deuxième poste, les dirigeants bastiais se pencheraient très sérieusement sur la piste menant à Mounir Obbadi, 33 ans et qui évolue actuellement sous les couleurs du LOSC. Aussi, l’ancien de Troyes ne serait pas contre un départ, qui plus est après avoir été violemment agressé à son domicile le 10 septembre dernier. Une mésaventure qui l’aurait fortement marqué. A noter que Montpellier aurait également un œil sur le joueur.