Anthony Martial ne joue plus beaucoup avec Manchester United, José Mourinho ne le laissant plus entrer en jeu ces derniers temps. Du coup, les rumeurs de départ se font insistantes. Cet été c’était le FC Séville, mais maintenant c’est en France.

Selon The Sun, le Paris Saint-Germain aimerait le récupérer. Toutefois le joueur a tenu à réagir sur son compte twitter ce lundi. « N’écoutez pas les journaux. C’est faux, allez United » , peut-on lire.

Dont listen the papers it's wrong thanks Come on United

— Anthony Martial (@AnthonyMartial) 6 février 2017