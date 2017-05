En obtenant seulement le match nul contre le Stade Malherbe de Caen samedi soir (1-1), le Paris Saint-Germain a un peu raté sa sortie dans ce championnat édition 2016-2017. Un match sans enjeux pour les Parisiens, mais si important pour les Normands qui ont réussi à assurer leur maintien dans en Ligue 1. Pour Pierre Ménès, chroniqueur chez Canal+, les hommes d’Unai Emery auraient dû faire beaucoup mieux.

« Alors OK, Paris n’avait plus rien à jouer, si ce n’est finir à six points de Monaco - ça fait -8 au final, ce qui n’est pas glorieux -, OK Paris a une finale de Coupe à préparer… Mais quand tu es le PSG et que tu reçois Caen, tu mets un minimum d’implication dans le match. Quand tu vois que dans les dix dernières minutes, Trapp repousse un péno de Rodelin, Féret marque un but injustement refusé pour un hors-jeu imaginaire et Rodelin égalise, je trouve ça pas normal et totalement irrespectueux pour le championnat » a écrit Pierre Ménès sur son blog.