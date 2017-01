Laurent Nicollin a réagi à la rumeur annonçant Morgan Sanson à l’Olympique de Marseille au micro d’Eurosport juste avant le match de son équipe face à Lyon (défaite 5-0). Le joueur montpelliérain est sous contrat jusqu’en 2018. Le MHSC espère récupérer entre 10 et 15 millions d’euros. Cependant, Laurent Nicollin ne semble pas apprécier les approches de l’OM.

« Je ne sais pas s’il y a beaucoup de contact. Je lis la presse. Je crois que l’Olympique de Marseille est sur le joueur. Je pense que la moindre des corrections quand on est un grand club comme Marseille c’est d’appeler le Montpellier Hérault quand on veut un joueur pour savoir si on est vendeur ou pas. C’est peut-être les méthodes des nouveaux dirigeants… je ne sais pas, mais je ne trouve pas ça très correct », a-t-il déclaré.