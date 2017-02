Comme de nombreux joueurs de l’AS Monaco cette saison, Fabinho impressionne et attire forcément le regard des plus grandes écuries européennes. Arrivé en 2013 en prêt sur le Rocher, en provenance de Rio Ave, il a été transféré définitivement en juillet 2015 pour 6 millions d’euros. Depuis nul doute que celui qui a été replacé, avec succès, au milieu de terrain par Jardim (il est arrière droit de formation) a pris de la valeur.

Selon une interview du père du joueur diffusée dans l’émission J+1 de Canal +, de nombreux cadors européens sont déjà venus se renseigner : « on a discuté avec Manchester City, Manchester United, Arsenal… On a même été sollicité par le Barça ! Mais ce n’est pas allé plus loin. On aime bien Manchester United et le travail de Mourinho (que le joueur avait côtoyé lors de son passage au Real Madrid en 2012/2013 NDLR) mais on a un petit faible pour City ». Le joueur avait récemment signé un contrat de longue durée avec l’AS Monaco.