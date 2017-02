David de Gea, le portier de Manchester United, fait encore une grosse saison et s’affirme de plus en plus. Devenu titulaire en sélection avec l’Espagne, tout va bien pour le Mancunien. Dans une interview accordée à AS, le gardien de but a évoqué son avenir, notamment la rumeur qui l’envoie au Real Madrid, surtout depuis son transfert avorté dans la capitale espagnole à l’été 2015.

« Personne ne connaît l’avenir. L’avenir c’est l’avenir. Je suis très heureux ici, je suis dans un grand club. En Angleterre, le football est très agréable. Je ne parlerai pas du Real, c’est une question a laquelle je ne réponds pas. Je reste concentré sur mon club actuel. »