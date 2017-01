Bastian Schweinsteiger ne quittera pas le club. C’est en tout cas ce qu’a annoncé José Mourinho en conférence de presse. L’international allemand a joué l’intégralité de la rencontre de FA Cup contre Wigan. Ce match était seulement sa troisième apparition cette saison. L’entraîneur portugais, l’avait mis à la cave durant la première partie de saison. Le milieu de terrain de 32 ans restera d’ailleurs dans la liste pour l’Europa League.

"Oui, il va rester dans la liste pour l’Europa League parce qu’avec les départs de Memphis Depay et Morgan Schneiderlin, il y a plus de place. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs, et nous n’avons pas beaucoup d’options au milieu de terrain. Il a fait preuve d’un grand professionnalisme quand il ne jouait pas. Avec autant de compétitions et de matches, il sera une option. »