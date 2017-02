Décidément la relation entre Anthony Martial et José Mourinho est très particulière. Après que le coach portugais ait tancé son attaquant suite à ses déclarations ou celles de son agent dans la presse, il l’a encensé ce samedi sur SFR Sport. Il faut dire qu’il était très satisfait du comportement de son joueur, passeur puis buteur, lors de la victoire de Manchester United face Watford 2-0.

« Il a très bien joué, mieux que jamais même. Il mérite sa chance. J’aurais pu garder la même équipe que contre Leicester. Ça aurait été normal car on a très bien joué à Leicester. Mais je pense qu’il méritait d’avoir l’opportunité de démarrer, de lui donner un coup de boost. Lui redonner de la confiance pour qu’il sache qu’on est ici pour l’aider et pas pour le tuer. Une titularisation importante, un beau but et j’espère de la confiance retrouvée. »