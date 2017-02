Demain à 18 heures, l’AS Saint-Étienne accueille Manchester United dans le cadre de la Ligue Europa. Un match que ne jouera pas Wayne Rooney, blessé. En conférence de presse d’avant-match, José Mourinho a évoqué son état de santé : Je ne sais pas s’il sera prêt dimanche. Nous verrons. Aujourd’hui, c’était la première fois que Wayne s’est entraîné et il a fait des choses basiques. Mais quand l’intensité de la session était élevée, il ne s’entraînait pas.

Il a ajouté : « Il est blessé. Je ne peux pas faire de miracle au haut niveau. Nous avons fait évoluer le département médical depuis l’an dernier et le fait de faire revenir les joueurs rapidement à la compétition (...) Mais Rooney est blessé. Il a été blessé pendant deux ou trois semaines. Quand un joueur est absent, vous en avez d’autres. L’équipe est dans une bonne période ». L’attaquant anglais a aussi fait parler de lui puisque l’on parle d’un départ du côté de la Chine. Le Special One a confié à ce sujet : « Vous devez lui demander. Si un jour Rooney veut quitter le club, ce ne sera pas à cause de moi. Je ne forcerai jamais une légende à partir. Vous devez lui demander. »

More : "Today was the first time Wayne trained and he did the basic things but when the session was high in intensity, he was not training."

— Manchester United (@ManUtd) 21 février 2017