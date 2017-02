Après des débuts compliqués en Premier League (3 défaites lors des 10 premières journées), le Manchester United de José Mourinho est irrésistible depuis. En championnat, les Red Devils n’ont plus perdu depuis octobre, lors de la lourde défaite (4-0) contre Chelsea lors de la 9e journée. Seulement deux points séparent désormais Anthony Martial et ses coéquipiers de la quatrième place de Premier League synonyme de tour préliminaire pour une qualification en Ligue des Champions et Man U est encore en course en Europa League, en FA Cup et en League Cup.

Un bilan satisfaisant pour les dirigeants mancuniens qui souhaiteraient selon le Sun prolonger de 2 ans l’actuel contrat de Mourinho qui court déjà jusqu’en 2019. Le salaire du portugais serait également augmenté de 2,3 millions d’euros par an, lui en touche déjà 11,6 millions. Pour convaincre l’entraîneur qui n’est jamais resté plus de trois ans dans un même club, Manchester United aurait promis une énorme enveloppe pour le prochain mercato, permettant de recruter Antoine Griezmann, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva ou encore Victor Lindelof.