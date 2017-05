Championne de France pour la première fois depuis 17 ans, l’AS Monaco va cependant vivre un été agité. Car la belle saison du club de la Principauté attise les convoitises, et certains éléments présents depuis quelques années à Louis II se verraient bien changer d’air et relever un nouveau challenge.

C’est le cas de Nabil Dirar qui, à Monaco depuis janvier 2012, veut voir ailleurs comme l’assure un membre de son entourage à RMC : « C’est vrai, Nabil veut partir. Il a prouvé cette saison qu’il était compétitif, qu’il avait encore les crocs. Quitter Monaco sur un titre, après avoir vécu la Ligue 2 et près de 5 saisons intenses, c’est aujourd’hui son souhait. Il estime que c’est le bon moment ». Le Marocain de 31 ans (18 matches de L1, 1 but et 3 passes décisives) a un faible pour l’Angleterre.