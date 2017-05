N’ayant plus de cellule de recrutement à cause de tensions liées au dernier mercato estival, le FC Nantes a souhaité appeler de l’aide pour la prochaine période de transfert. Sergio Conceição a d’ailleurs proposé le nom de quelqu’un qu’il connaît bien : Jorge Mendès. L’homonyme du célèbre agent de joueurs et d’entraîneurs qui s’occupe notamment des affaires de Cristiano Ronaldo et José Mourinho.

« On va s’appuyer sur un recruteur portugais, ça va vous faire rire, car il s’appelle Jorge Mendès, mais ce n’est pas le même » a d’abord expliqué Waldemar Kita, président des Canaris à Ouest France. Il a ensuite évoqué quelques pistes pour le prochain mercato de son club : « Les Brésiliens se sont vite adaptés. Peut-être ont-ils été avantagés par le fait d’être passés avant par le Portugal… Ce n’est pas évident d’acheter en France. Un joueur de la L1 ne viendra que s’il n’a pas réussi ou qu’il est en fin de contrat. Les clubs ne veulent pas renforcer la concurrence ».