Depuis ses dernières sorties sur Lilian Thuram ou Paul Pogba, Nicolas Anelka était resté discret. L’ancien international tricolore (69 sélections, 14 réalisations) refait parler de lui ce jeudi, avec un entretien accordé à O Globoesporte. Pour le média brésilien, il a notamment évoqué son quotidien.

« Ma vie post-football est incroyable. Je prends soin de ma famille parce que j’étais loin d’elle quand je jouais en Inde et en Chine. Je profite de mon temps libre pour rester avec mes enfants et ma femme. Je continue à suivre le football de près et je reviendrai bientôt dans le milieu, mais pas comme joueur », a-t-il lâché. Un retour qui promet déjà de faire des étincelles !