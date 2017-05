Ce mercredi soir, le titre se joue peut-être sur la pelouse du Celta Vigo. En match en retard, le Real Madrid affronte en effet le Celta et peut s’offrir un avantage décisif dans la course au titre qui l’oppose au FC Barcelone. Les Merengues sont bien partis, eux qui mènent 0-1 depuis la 10ème minute et un but de Cristiano Ronaldo.

Une réalisation loin d’être anecdotique pour CR7, puisqu’elle permet à l’international lusitanien d’entrer dans l’histoire. Le Portugais devient en effet le meilleur buteur de l’histoire des 5 grands championnats européens avec 367 réalisations à son actif, soit une de plus que Jimmy Greaves, qui détenait jusqu’alors ce record. Respect.