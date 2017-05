Débarqué l’été dernier en Gironde après six saisons réussies à l’En Avant de Guingamp, Jocelyn Gourvennec a convaincu ses dirigeants qui ont décidé de le prolonger lui et son staff technique.

Sous contrat jusqu’en 2018, les quatre hommes ont prolongé de deux saisons soit jusqu’en 2020. « Le club est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Jocelyn Gourvennec et son staff. Il a signé pour deux saisons supplémentaires (juin 2020). Eric Blahic, Kevin Plantet et Eric Bedouet ont également signé jusqu’en juin 2020. » Les Girondins ont terminé la saison à la 6e place et peuvent encore se qualifier pour la Ligue Europa en cas de victoire du PSG en finale de la Coupe de France samedi prochain.