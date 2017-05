Dijon a prolongé, ce lundi, son latéral Fouad Chafik. Le joueur de 30 ans est arrivé l’été dernier en Bourgogne et s’était engagé pour deux saisons soit jusqu’en 2018. Les dirigeants du club l’ont prolongé jusqu’en 2020.

Cette saison, le Marocain a participé à 27 matches en Ligue 1, tous en tant que titulaire. « C’est une très bonne chose pour moi. Je suis content de prolonger au DFCO. C’est la preuve que je me sens bien dans ce club sain, et que l’on me fait confiance, » s’est réjoui le joueur sur le site du club.