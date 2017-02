Après la défaite contre Angers ce samedi soir (0-3), on ne donnait pas cher de la peau de François Ciccolini à la tête du Sporting Club de Bastia. Ce lundi le club corse a annoncé le départ de son entraîneur. « Le Sporting Club de Bastia et son entraîneur principal François Ciccolini ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Les composantes du club tiennent à remercier François pour tout ce qu’il a pu apporter au Sporting et lui souhaitent bonne chance pour la suite de sa carrière », peut-on lire sur le site du SCB.

Le club insulaire en a profité pour annoncer la signature pour deux années et demie de Rui Almeida. L’ancien entraîneur du Red Star, démis de ses fonctions en décembre dernier, aura à coeur de sauver le club de la descente en Ligue 2. Benoît Tavenot (adjoint) et Hervé Sekli (entraîneur des gardiens) restent dans le staff alors que Gabriel Santos arrive.