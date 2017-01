Après l’officialisation du prêt d‘Aldo Kalulu au stade Rennais, l’OL a annoncé un autre prêt avec celui de Gaëtan Perrin à l’US Orléans. Selon le site officiel des Gones, l’attaquant de 20 ans finira donc sa saison chez la lanterne rouge de Ligue 2.

Après avoir signé son premier contrat professionnel en janvier 2016 (3 ans), Perrin avait fait trois apparitions et inscrit un but sous le maillot de l’équipe première lyonnaise la saison précédente. Alors qu’il n’a pas joué la moindre minute cette saison, il pourra surement obtenir plus de temps jeu en Val de Loire.