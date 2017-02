Antoine Kombouaré n’a pas mâché ses mots à l’encontre de la commission de discipline, coupable selon lui de partialité. L’entraîneur de Guingamp avait d’ailleurs pris en exemple les sanctions différentes de Tolisso et Blas alors que les deux fautes étaient à peu près similaires. Après la défaite lyonnaise au Roudourou ce samedi après-midi, Jean-Michel Aulas a répondu au coach kanak sur Canal Plus.

« Je ne sais pas ce qui a poussé Monsieur Antoine Kombouaré à développer cette argumentation à quelques heures du match. Je trouve ça dommage. Il a des dirigeants qui le rappelleront à l’ordre. Quand on est dirigeant ou entraîneur, on doit pouvoir s’exprimer normalement. (...) Guingamp nous a battu trois fois cette année. C’est dû à l’excellent entraîneur et je le félicite », a fini par dire le patron de l’OL. Rappelons que Lucas Deaux n’a pas été sanctionné d’une main flagrante dans sa surface en fin de rencontre ce qui a eu don d’énerver le banc lyonnais.